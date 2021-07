Follia alla Stazione di Napoli Centrale, minaccia con un coltello il controllore: arrestato (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del Reparto Operativo di Napoli Centrale della Polizia ferroviaria hanno arrestato un napoletano 43enne per minaccia aggravata nei confronti di personale di RFI- Protezione Aziendale. L’uomo, impugnando un coltello con lama seghettata, si è presentato al varco d’ingresso Alta velocità della Stazione di Napoli Centrale dove vengono controllati i titoli di viaggio, intimando con fare minaccioso all’addetto al controllore di spostarsi per farlo passare facendo roteare il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Gli agenti del Reparto Operativo didella Polizia ferroviaria hannoun napoletano 43enne peraggravata nei confronti di personale di RFI- Protezione Aziendale. L’uomo, impugnando uncon lama seghettata, si è presentato al varco d’ingresso Alta velocità delladidove vengono controllati i titoli di viaggio, intimando con fare minaccioso all’addetto aldi spostarsi per farlo passare facendo roteare il ...

