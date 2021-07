Europei 2021, Roberto Mancini è il commissario tecnico più sexy (Di martedì 6 luglio 2021) Quando ci sono i Mondiali o gli Europei di calcio, il sondaggio sui calciatori più sexy scatta immediatamente. E non poteva mancare anche per gli Europei 2021. Forse vi ricorderete l'hashtag su Twitter #calciopersignorine qualche anno fa (o il suo meno raffinato lontano cugino ‘stracciamutande’ dei Mondiali 1998). Che sia via social o seduti davanti al maxischermo, il dibattito sui protagonisti del calcio più affascinanti non manca mai. E naturalmente non solo per quanto riguarda i giocatori, ma anche gli allenatori. Un sondaggio di BonusFinder.com ha rivelato che Roberto Mancini è il CT ... Leggi su gqitalia (Di martedì 6 luglio 2021) Quando ci sono i Mondiali o glidi calcio, il sondaggio sui calciatori piùscatta immediatamente. E non poteva mancare anche per gli. Forse vi ricorderete l'hashtag su Twitter #calciopersignorine qualche anno fa (o il suo meno raffinato lontano cugino ‘stracciamutande’ dei Mondiali 1998). Che sia via social o seduti davanti al maxischermo, il dibattito sui protagonisti del calcio più affascinanti non manca mai. E naturalmente non solo per quanto riguarda i giocatori, ma anche gli allenatori. Un sondaggio di BonusFinder.com ha rivelato cheè il CT ...

