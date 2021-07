Euro 2020, il medico di Spinazzola: "Ecco quando torna" (Di martedì 6 luglio 2021) Lasse Lempainen , il medico che ha operato Leonardo Spinazzola dopo la rottura del tendine d'achille durante la gara vinta contro il Belgio , alla Gazzetta dello Sport ha indicato i tempi di recupero: 'Io sono ottimista: lo rivedremo in campo tra 7 - 8 mesi. L'intervento è perfettamente riuscito, la lesione era grave e l'operazione era ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 6 luglio 2021) Lasse Lempainen , ilche ha operato Leonardodopo la rottura del tendine d'achille durante la gara vinta contro il Belgio , alla Gazzetta dello Sport ha indicato i tempi di recupero: 'Io sono ottimista: lo rivedremo in campo tra 7 - 8 mesi. L'intervento è perfettamente riuscito, la lesione era grave e l'operazione era ...

