Dieta Mediterranea, un modello per l’innovazione con Pimed: tre giorni di formazione (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Fornire alle imprese del territorio salernitano impegnate nella valorizzazione dello stile di vita e nelle produzioni della Dieta Mediterranea tutti gli strumenti necessari per individuare progetti di innovazione tecnologica. È l’obiettivo dell’evento Dieta Mediterranea 4.0., promosso da PIDMED, CCIAA di Salerno in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli ed il supporto di Societing4.0 e RuralHack. Si tratta di tre giornate di workshop dedicate alla triade della Dieta Mediterranea e quindi al mondo del vino, olio e grano che si svolgeranno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Fornire alle imprese del territorio salernitano impegnate nella valorizzazione dello stile di vita e nelle produzioni dellatutti gli strumenti necessari per individuare progetti di innovazione tecnologica. È l’obiettivo dell’evento4.0., promosso da PIDMED, CCIAA di Salerno in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli ed il supporto di Societing4.0 e RuralHack. Si tratta di tre giornate di workshop dedicate alla triade dellae quindi al mondo del vino, olio e grano che si svolgeranno ...

Advertising

anteprima24 : ** Dieta Mediterranea, un modello per l'innovazione con #Pimed: tre giorni di formazione ** - TeodoroMiano : RT @cooperazione_it: Conclusioni del DG @margiodi per il dialogo indipendente #UNFSS su sostenibilità dei sistemi alimentari e dieta medite… - fvnelinee : amo sei in italia quindi si segue la dieta mediterranea okkkkkkkkkkkkkkkkkkkei? - RobertoCapone5 : RT @lo_scriba: ???????? Un resoconto dell'evento di oggi del @CIHEAMBari dedicato ai sistemi alimentari e con ampio focus sulla nostra dieta me… - gaeriz : @la_nana_bianca ahiahiahi!!!!! il ripieno per i peperoni è uno solo e non c'è macinato se vuoi te lo spiego è la ri… -