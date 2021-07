Covid: in Lombardia green pass anche in farmacia e dai medici di base (Di martedì 6 luglio 2021) Milano, 6 lug. (Adnkronos) – In Lombardia è possibile ottenere il green pass anche in farmacia, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Lo annuncia la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 luglio 2021) Milano, 6 lug. (Adnkronos) – Inè possibile ottenere ilin, daidina generale e dai pediatri di libera scelta. Lo annuncia la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

