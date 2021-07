Covid, contagi sotto quota mille, in calo le vittime. Variante Delta, gli esperti: “I vaccinati non contagiano” (Di martedì 6 luglio 2021) Sono 907 i casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in leggero aumento rispetto ai ieri. È quanto emerge dal bollettino di oggi diffuso dal ministero della Salute. In diminuzione il numero dei morti: da ieri 24 vittime, contro le 32 del giorno prima. Covid, 907 nuovi casi, 24 decessi Le vittime Covid nell’ultima giornata sono state 24 (ieri 31), per un totale di 127.704 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Salgono così a 4.264.704 i contagi dall’inizio della pandemia nel nostro Paese. Nell’ultima giornata sono stati effettuati 192.424 test, tra tamponi molecolari e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 luglio 2021) Sono 907 i casi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, in leggero aumento rispetto ai ieri. È quanto emerge dal bollettino di oggi diffuso dal ministero della Salute. In diminuzione il numero dei morti: da ieri 24, contro le 32 del giorno prima., 907 nuovi casi, 24 decessi Lenell’ultima giornata sono state 24 (ieri 31), per un totale di 127.704 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Salgono così a 4.264.704 idall’inizio della pandemia nel nostro Paese. Nell’ultima giornata sono stati effettuati 192.424 test, tra tamponi molecolari e ...

Advertising

Adnkronos : Israele, salgono i contagi per #VarianteDelta: al vaglio #restrizioni e terza dose vaccino. #Covid. - Corriere : Perché Johnson ha deciso di aprire tutto (nonostante la variante Delta e i contagi in aumento) - Adnkronos : #Covid, in #Gb oltre 27mila contagi in 24 ore. Casi aumentati del 53% in una settimana. - Zamberlett : RT @GiancarloDeRisi: Covid, record di nuovi casi in Africa. E noi spalanchiamo i porti agli africani dei barconi. Assurdo. È là che colpisc… - SecolodItalia1 : Covid, contagi sotto quota mille, in calo le vittime. Variante Delta, gli esperti: “I vaccinati non contagiano”… -