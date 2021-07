CorSport: contro l’Italia, Luis Enrique riporta in panchina Fabian Ruiz (Di martedì 6 luglio 2021) Luis Enrique scioglierà gli ultimi dubbi di formazione solo oggi, ma una cosa è certa, scrive il Corriere dello Sport: nessuno sarà in tribuna. Nemmeno Fabian Ruiz. “Una cosa è certa: stavolta l’ex tecnico della Roma non manderà nessuno a guardare la partita in tribuna. Sarabia è assente per un problema all’adduttore e Fabian Ruiz dunque tornerà in panchina, essendo solo 24 e non 26 i convocati da Lucho per gli Europei”. Finora lo spagnolo del Napoli non è stato preso in considerazione dal tecnico. “Fino ad oggi il centrocampista andaluso è stato snobbato da ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 luglio 2021)scioglierà gli ultimi dubbi di formazione solo oggi, ma una cosa è certa, scrive il Corriere dello Sport: nessuno sarà in tribuna. Nemmeno. “Una cosa è certa: stavolta l’ex tecnico della Roma non manderà nessuno a guardare la partita in tribuna. Sarabia è assente per un problema all’adduttore edunque tornerà in, essendo solo 24 e non 26 i convocati da Lucho per gli Europei”. Finora lo spagnolo del Napoli non è stato preso in considerazione dal tecnico. “Fino ad oggi il centrocampista andaluso è stato snobbato da ...

