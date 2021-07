Chi è Serkay Tutuncu | Ozan in Mr Wrong? Età e fidanzata

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chi Serkay

Il Corriere della Città

... il nostro protagonista non ci penserà due volte prima di dargli quello che vuole: la proprietà de La Gabbia , il ristorante che gestisce insieme allo chef Ozan Dincer (Tutuncu). Questo però ...Tutuncu:è Ozan di Mr Wrong stasera 14 giugno in tv su Canale 5? L'attore turcoTutuncu nella soap opera Mr Wrong interpreta l'amico del cuore e socio di Ozgur (Can Yaman), che si è ...Can Yaman e il successo di Mr Wrong. Platinette: "L'unica reale stella che fa brillare la soap" Non manca molto alla conclusione di Mr Wrong - Lezioni ...Le bugie hanno le gambe corte e, prima o poi, vengono sempre fuori. Sarà questa una delle lezioni che imparerà il ginecologo Serdar Ozturk (Sarp Can ...