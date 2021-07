Asl Napoli 2 Nord, scarseggiano i vaccini: stop alle prime dosi (Di martedì 6 luglio 2021) stop, dall’8 luglio, alla somministrazione delle prime dosi di vaccino nel territorio dell’Asl Napoli 2 Nord. Il motivo? Le scorte sono limitate. Lo ha annunciato, oggi, la stessa Azienda sanitaria locale. Secondo Antonio d’Amore, direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord, si tratta di “una misura indispensabile” per garantire il completamento del ciclo di vaccinazione a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 luglio 2021), dall’8 luglio, alla somministrazione delledi vaccino nel territorio dell’Asl. Il motivo? Le scorte sono limitate. Lo ha annunciato, oggi, la stessa Azienda sanitaria locale. Secondo Antonio d’Amore, direttore generale dell’Asl, si tratta di “una misura indispensabile” per garantire il completamento del ciclo di vaccinazione a L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

