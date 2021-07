Una mostra su Maradona in un bene confiscato | il plauso della Lamorgese

(Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “Ci troviamo in quella che è un’azienda confiscata alla mafia, e che è stata restituita alla legalità, per cui le mostre che vengono organizzate qui, anche a titolo gratuito, possono far cogliere ancora di più ai cittadini il valore sociale di una struttura come questa“. Così il ministro dell’Interno Lucianaintervenuta a Trentola Ducenta (Caserta) al centro commerciale Jambo per l’inaugurazionefotografica “Diego Armando, il riscatto sociale attraverso lo sport“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... non isolati' 'La violenza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere non fu un fatto isolato, ma...Luciana Lamorgese intervenuta a Trentola Ducenta (Caserta) per l'inaugurazione della...