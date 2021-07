UFFICIALE - Operazione alla spalla per Mertens: comunicati i tempi di recupero (Di lunedì 5 luglio 2021) Dries Mertens si è operato alla spalla. Arriva il comunicato UFFICIALE della SSC Napoli. Ecco quanto scritto: "Dries Mertens in giornata si è sottoposto in Belgio ad intervento di stabilizzazione della spalla sinistra da parte del dott. Declercq e sotto la supervisione del dott Canonico". "Il giocatore osserverà un periodo di riposo di 2-3 settimane e poi inizierà il percorso riabilitativo". Leggi su spazionapoli (Di lunedì 5 luglio 2021) Driessi è operatosp. Arriva il comunicatodella SSC Napoli. Ecco quanto scritto: "Driesin giornata si è sottoposto in Belgio ad intervento di stabilizzazione della spsinistra da parte del dott. Declercq e sotto la supervisione del dott Canonico". "Il giocatore osserverà un periodo di riposo di 2-3 settimane e poi inizierà il percorso riabilitativo".

Advertising

Spazio_Napoli : UFFICIALE - Operazione alla spalla per Mertens: comunicati i tempi di recupero - tuttonapoli : UFFICIALE - Mertens, operazione alla spalla sinistra: i tempi di recupero - Dalla_SerieA : News della giornata. Spinazzola in Finlandia per l’operazione: rientrerà tra 5/6 mesi, pazza idea Marcelo per sosti… - infoitsport : Spinazzola in Finlandia per l’operazione: scatta il toto-terzino. Ufficiale Under - EuropaCalcio : #Barcellona, ufficiale #Trincao al #Wolverhampton. Operazione in prestito #europacalcio -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Operazione Droga, operazione Pinocchio: rinviata la sentenza. Testimone da riascoltare Alcune delle persone coinvolte nell'operazione hanno invece scelto riti alternativi, con 4 patteggiamenti già effettuati. Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale isNews è anche su Telegram: ...

Hristov ufficiale, contratto fino al 2025 Arriva a zero nell'ambito dell'operazione che ha portato Italiano, e in particolare il suo staff, a Firenze. Centrale di 22 anni, una settantina di presenze in serie C in tre stagioni più un ...

Ufficiale, Musso all'Atalanta: le cifre dell'operazione Calcio e Finanza Inter, Hakimi a Parigi per le visite mediche col Psg: ultime firme tra i club Davide Lippi, intermediario dell’operazione Hakimi-Psg, si trova nella sede dell’Inter per le firme sui contratti. Il giocatore è già a Parigi per visite ...

L'Equipe - Accordo raggiunto tra Sergio Ramos e il PSG: domani le visite mediche Dopo l'acquisto di Wijnaldum, e in attesa delle ufficialità delle operazioni Donnarumma e Hakimi ... alle quali seguiranno firma e annuncio ufficiale. Dopo sedici anni di Real Madrid e due di Siviglia ...

Alcune delle persone coinvolte nell'hanno invece scelto riti alternativi, con 4 patteggiamenti già effettuati. Iscriviti al nostro gruppo FacebookisNews è anche su Telegram: ...Arriva a zero nell'ambito dell'che ha portato Italiano, e in particolare il suo staff, a Firenze. Centrale di 22 anni, una settantina di presenze in serie C in tre stagioni più un ...Davide Lippi, intermediario dell’operazione Hakimi-Psg, si trova nella sede dell’Inter per le firme sui contratti. Il giocatore è già a Parigi per visite ...Dopo l'acquisto di Wijnaldum, e in attesa delle ufficialità delle operazioni Donnarumma e Hakimi ... alle quali seguiranno firma e annuncio ufficiale. Dopo sedici anni di Real Madrid e due di Siviglia ...