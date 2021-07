Tirrenia, Cin ammessa a procedura concordataria (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Il Tribunale di Milano con decreto pubblicato in data odierna ha dichiarato Cin Spa ammessa alla procedura concordataria proposta dall'impresa. Lo comunica la società in una nota. Cin dopo aver superato il periodo di emergenza Covid19, grazie ad un focus sui ricavi e sulla marginalità, proseguirà in continuità il suo piano industriale e commerciale che ha già ottenuto un grande riconoscimento dal mercato in questo avvio di stagione turistica che conferma per la compagnia. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Il Tribunale di Milano con decreto pubblicato in data odierna ha dichiarato Cin Spaallaproposta dall'impresa. Lo comunica la società in una nota. Cin dopo aver superato il periodo di emergenza Covid19, grazie ad un focus sui ricavi e sulla marginalità, proseguirà in continuità il suo piano industriale e commerciale che ha già ottenuto un grande riconoscimento dal mercato in questo avvio di stagione turistica che conferma per la compagnia.

Advertising

ship2shore_it : Moby e Tirrenia-CIN ammesse alla procedura concordataria in continuità - fisco24_info : Tirrenia, Cin ammessa a procedura concordataria: Il Tribunale di Milano con decreto pubblicato in data odierna ha d… - TORREDAMARE : Tirrenia: tribunale Milano ammette Cin a concordato preventivo - ShippingItaly : Il tribunale di Milano ha ammesso sia Moby che CIN (Tirrenia) al concordato preventivo - fisco24_info : Moby ammessa al concordato: collegamenti navali garantiti: In attesa del pronunciamento del tribunale di Milano la… -

Ultime Notizie dalla rete : Tirrenia Cin Moby, ok dal tribunale di Milano al concordato Riduzione multa Moby - Cin, prorogati i tempi "Quanto richiesto da Tirrenia non è sostenibile" Moby - Cin, depositato il piano in Tribunale

Moby ammessa al concordato: collegamenti navali garantiti In attesa del pronunciamento del tribunale di Milano la Cin Tirrenia, sempre del gruppo Onorato, che a maggio aveva presentato richiesta di concordato in continuità I collegamenti navali saranno garantiti. E nella vicenda che riguarda la compagnia di ...

Tirrenia, Cin ammessa a procedura concordataria Adnkronos Anche Tirrenia Cin ammessa al concordato Milano - Dopo Moby, arriva anche per Cin (ex Tirrenia) l'ammissione da parte del tribunale di Milano alla procedura di concordato preventivo. Lo comunicano dalla società del gruppo Onorato ...

Moby, ok del tribunale alla procedura di concordato "Il Tribunale di Milano, con decreto pubblicato in data odierna, ha dichiarato Moby ammessa alla procedura concordataria proposta dall'impresa". Lo ha reso noto la stessa compagnia con un comunicato r ...

Riduzione multa Moby -, prorogati i tempi "Quanto richiesto danon è sostenibile" Moby -, depositato il piano in TribunaleIn attesa del pronunciamento del tribunale di Milano la, sempre del gruppo Onorato, che a maggio aveva presentato richiesta di concordato in continuità I collegamenti navali saranno garantiti. E nella vicenda che riguarda la compagnia di ...Milano - Dopo Moby, arriva anche per Cin (ex Tirrenia) l'ammissione da parte del tribunale di Milano alla procedura di concordato preventivo. Lo comunicano dalla società del gruppo Onorato ..."Il Tribunale di Milano, con decreto pubblicato in data odierna, ha dichiarato Moby ammessa alla procedura concordataria proposta dall'impresa". Lo ha reso noto la stessa compagnia con un comunicato r ...