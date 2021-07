Terrorismo | quattro arresti ad Andria

Leggi su agi

(Di lunedì 5 luglio 2021) AGI - La guardia di Bari, in collaborazione con i colleghi dello Scico di Roma, hanno eseguito adun'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale locale a carico dipersone accusate di finanziamento delinternazionale. Le indagini dell'operazione 'Il libanese' sono state coordinate dalla Dda di Bari. Sono stati accertati mille trasferimenti di denaro verso 42 collettori stranieri, residenti in 49 Paesi, e per un totale di un milione di euro circa. I movimenti di denaro sono stati documentati dalla Dda di Bari nel periodo tra il 2015 e il 2020 nell'ambito dell'inchiesta che ha portato ...