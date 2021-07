Sindaci più amati d’Italia: Clemente Mastella nella top ten (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Sole 24 Ore ha stilato la classifica dei Sindaci più amati d’Italia. Risultato di tutto rispetto quello ottenuto da Clemente Mastella. Il primo cittadino di Benevento, eletto nel 2016, si piazza infatti in sesta posizione, a pari merito con Andrea Soddu, sindaco di Nuoro. La graduatoria, guidata da Antonio Decaro (la fascia tricolore di Bari), vede davanti a Mastella il “veneziano” Luigi Brugnaro (secondo), l’accoppiata Giorgio Gori (Bergamo) e Marco Fioravanti (Ascoli Piceno) in terza posizione e Pierluigi Peracchini di La Spezia al quinto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Sole 24 Ore ha stilato la classifica deipiù. Risultato di tutto rispetto quello ottenuto da. Il primo cittadino di Benevento, eletto nel 2016, si piazza infatti in sesta posizione, a pari merito con Andrea Soddu, sindaco di Nuoro. La graduatoria, guidata da Antonio Decaro (la fascia tricolore di Bari), vede davanti ail “veneziano” Luigi Brugnaro (secondo), l’accoppiata Giorgio Gori (Bergamo) e Marco Fioravanti (Ascoli Piceno) in terza posizione e Pierluigi Peracchini di La Spezia al quinto ...

