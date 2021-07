Puglia, 4 persone arrestate ad Andria: accusa di finanziamento terrorismo internazionale (Di lunedì 5 luglio 2021) Quattro persone sono state arrestate ad Andria con l’accusa di finanziamento del terrorismo internazionale. L’operazione, denominata “Il Libanese”, ha visto coinvolti 50 militari del comando provinciale. L’azione è scattata all’alba, al termine di un’articolata attività investigativa e in seguito a un’ordinanza del gip per la custodia cautelare in carcere dei quattro soggetti. L’operazione rientra nell’ambito della lotta al finanziamento del terrorismo internazionale, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Quattrosono stateadcon l’didel. L’operazione, denominata “Il Libanese”, ha visto coinvolti 50 militari del comando provinciale. L’azione è scattata all’alba, al termine di un’articolata attività investigativa e in seguito a un’ordinanza del gip per la custodia cautelare in carcere dei quattro soggetti. L’operazione rientra nell’ambito della lotta aldel, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di ...

Advertising

nonenone1963 : @massimopalerm11 Stanno morendo. Tutta la storia dei comuni sta morendo. Nel Lazio, Abruzzo in Puglia, che frequent… - tittimaestra : RT @RegionePuglia: Campagna vaccinale in #Puglia riprogrammata per garantire: ?seconde dosi di Pfizer e Moderna ?persone iscritte all'AIRE… - ienapriski : @lageloni @HuffPostItalia Si Geloni, un mazzo tanto. Quando vedremo Conte , su una panchina di un parco in Puglia ,… - faiuntestevai : Domenica in Puglia sono state somministrate 6992 dosi del #vaccinocoronavirus ? 3709535 dosi somministrate (media… - St0neAnge1 : @ardigiorgio Ma nemmeno se ci cala Zeus in viaggio spaziotemporale. La Puglia ha anche alte percentuale di prime d… -