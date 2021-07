(Di lunedì 5 luglio 2021) L’app inaugura anche in Italia le Idea Pin per i creator e osserva le tendenze dei più giovani su trucco, moda e arredamento

Advertising

rosmary1741 : RT @eidos_psiche: #StoBene quando posso.. Fra mille colori vedere Fra mille suoni e profumi sentire Tra mille storie ascoltare Tra mille… - shinunao2 : RT @eidos_psiche: #StoBene quando posso.. Fra mille colori vedere Fra mille suoni e profumi sentire Tra mille storie ascoltare Tra mille… - 5weet_alpenfee : RT @eidos_psiche: #StoBene quando posso.. Fra mille colori vedere Fra mille suoni e profumi sentire Tra mille storie ascoltare Tra mille… - CorriereQ : Pinterest fa storie (per conto suo) e guarda alla Generazione Z - LaStampa : Pinterest fa storie (per conto suo) e guarda alla Generazione Z -

Ultime Notizie dalla rete : Pinterest storie

La Repubblica

Si ride (tanto!) e ci si emoziona, ma soprattutto ci si rincontra grazie ache parlano a noi,...Pieffe Edizioni " Pubblicazioni Copyright e Privacy Uso dei Cookie Twitter Facebookfeed ...Ma come, a settembre 2020 non erano già stati inaugurati i Pin Storia ? 'Abbiamo assistito a un aumento dell'800% dei video caricati sue ora ne vengono guardati quasi un miliardo al giorno ...Tra i tratti distintivi del marchio di abbigliamento c'è la stampa Camo Fox, Kitsuné in giapponese significa volpe, e per la collaborazione con Montblanc è stata replicata su accessori di saffiano com ...Con 3 pièce teatrali, 1 videoclip e 3 film, è lui, classe 1998, esploso tra il 2019 e oggi, è uno degli attori più promettenti del momento. Con una rara capacità di esplorare spazi emotivi estremi sen ...