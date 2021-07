Papa Francesco operato, notte tranquilla per il pontefice. Decorso post operatorio regolare (Di lunedì 5 luglio 2021) Una notte tranquilla per Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, la prima dopo l’intervento chirurgico cui è stato sottoposto ieri pomeriggio, programmato per una stenosi diverticolare del sigma, e al quale il pontefice “ha reagito bene”, secondo il bollettino diffuso in tarda serata. Fonti ospedaliere riferiscono informalmente di un Decorso post-operatorio regolare. Il pontefice, stando alle previsioni, dovrebbe restare in ospedale per almeno cinque giorni. Bergoglio, che ieri ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021) Unaperricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, la prima dopo l’intervento chirurgico cui è stato sottoo ieri pomeriggio, programmato per una stenosi diverticolare del sigma, e al quale il“ha reagito bene”, secondo il bollettino diffuso in tarda serata. Fonti ospedaliere riferiscono informalmente di unrio. Il, stando alle previsioni, dovrebbe restare in ospedale per almeno cinque giorni. Bergoglio, che ieri ...

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - vaticannews_it : #PapaFrancesco ha reagito bene all'intervento chirurgico che si è appena concluso al Policlinico Agostino Gemelli… - diariotv2000 : On line, sul sito di @TV2000it 'Il Diario di Papa Francesco, 2 luglio 2021', ospite il cardinale Peter Turkson. - infoitinterno : Papa Francesco operato al colon: resterà in ospedale 5 giorni. Chi sostituisce il Santo Padre -