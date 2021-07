Ospedale di Chieti, Sara Marcozzi (M5s): 'Gravi disservizi per pazienti oncologici e pet - tac' (Di lunedì 5 luglio 2021) 'Il reparto di medicina nucleare dell'Ospedale Santissima Annunziata di Chieti è la perfetta rappresentazione dell'inefficiente gestione della sanità pubblica da parte dei vertici della Giunta ... Leggi su chietitoday (Di lunedì 5 luglio 2021) 'Il reparto di medicina nucleare dell'Santissima Annunziata diè la perfetta rappresentazione dell'inefficiente gestione della sanità pubblica da parte dei vertici della Giunta ...

Advertising

radiolaquila1 : Ospedale Chieti: Marcozzi, 'saltano esami pazienti oncologici e nessuna soluzione sulla Pet Tac' - Alien1it : INTRUGLI MORTALI. LANCIANO, 83ENNE MUORE DOPO 'VACCINO', APERTA INCHIESTA, AUTOPSIA ALL’OSPEDALE CHIETI. MORTO SUBI… - FBlanconegro : RT @GiovanniToti: Con un tumore all’utero che metteva a rischio la sua vita, diventare mamma per una 28enne di Chieti era un sogno irrealiz… - LEBBY4EVER : RT @GiovanniToti: Con un tumore all’utero che metteva a rischio la sua vita, diventare mamma per una 28enne di Chieti era un sogno irrealiz… - JunipersV : RT @GiovanniToti: Con un tumore all’utero che metteva a rischio la sua vita, diventare mamma per una 28enne di Chieti era un sogno irrealiz… -