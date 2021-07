**Omofobia: Letta, 'Pd non chiederà voti segreti sul Ddl Zan** (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug (Adnkronos) - "Il Pd non chiederà il voto segreto su nessun emendamento" del Ddl Zan. Lo ha detto Enrico Letta a In onda, su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug (Adnkronos) - "Il Pd nonil voto segreto su nessun emendamento" del Ddl Zan. Lo ha detto Enricoa In onda, su La7.

Ultime Notizie dalla rete : **Omofobia Letta Ddl Zan: Renzi e Salvini sfidano Letta e M5S ... lasciando libertà di scelta agli istituti in merito alle iniziative contro l'omofobia da svolgere ... Read More In Evidenza Ddl Zan: Renzi e Salvini sfidano Letta e M5S 5 Luglio 2021 Strada sempre più ...

Continua la battaglia sugli emendamenti al ddl Zan ... insistendo sul fatto che al Senato 'sento puzza di bruciato' intorno alla legge contro l'omofobia, ... 'Ho fatto una proposta a Letta e a tutti i partiti. Troviamoci entro domani sul ddl Zan. Togliamo ...

Omofobia e sovranismo. Letta in crisi di nervi: cerca la lite continua ilGiornale.it Omofobia: Scalfarotto, 'modifiche proposte da Iv non toccano sostanza Ddl Zan' Roma, 5 lug (Adnkronos) - "Le modifiche proposte non toccano la sostanza del provvedimento, sono necessarie per portare a casa una legge importante che il paese aspetta da tempo". Lo ha detto il sotto ...

Il ddl Zan entra nella terra delle trappole e dei veleni Si gioca domani il primo tempo della partita sul ddl Zan, uno scontro dall’esito incertissimo, una partita di poker in cui tutti stanno giocando al rialzo e che per ora non vede compromessi all’orizzo ...

