Nathan Never | missione ambiente

Un numero speciale di Nathan Never, protagonista da trent'anni della serie di fantascienza a fumetti pubblicata da Sergio Bonelli Editore, con una storia che vuole sensibilizzare i lettori sul tema dei cambiamenti climatici. Realizzato con il contributo del ministero per la Transizione Ecologica, Nathan Never n.361 Bis raddoppia l'appuntamento con l'Agente Speciale Alfa nel mese di luglio, proposto per la prima volta nella serie in versione 'flip book', con due copertine, legate a due diverse avventure. Un unico albo e non due confezionati insieme. Una scelta pensata per evitare l'uso della plastica e consegnare nelle ...

