Microchip, BoJo come Draghi? Se la Cina fa shopping in Uk (Di lunedì 5 luglio 2021) Newport, Galles del Sud. Si gioca anche qui, sulle rive del fiume Usk, la partita europea fra Stati Uniti e Cina per il controllo della tecnologia più richiesta al mondo: i Microchip. Newport Wafer Fab (Nwf), il più grande produttore di chip del Regno Unito, potrebbe presto cambiare proprietà. Alla porta c’è Nexperia, azienda olandese controllata al 100% da Wingtech Technology, una delle principali compagnie cinesi del settore. L’accordo, riporta la Cnbc, ha un valore complessivo di circa 87 milioni di euro e potrebbe chiudersi già nelle prossime ore. Dal 1982 Nwf è un vero e proprio fiore all’occhiello inglese nella costruzione dei semiconduttori. ... Leggi su formiche (Di lunedì 5 luglio 2021) Newport, Galles del Sud. Si gioca anche qui, sulle rive del fiume Usk, la partita europea fra Stati Uniti eper il controllo della tecnologia più richiesta al mondo: i. Newport Wafer Fab (Nwf), il più grande produttore di chip del Regno Unito, potrebbe presto cambiare proprietà. Alla porta c’è Nexperia, azienda olandese controllata al 100% da Wingtech Technology, una delle principali compagnie cinesi del settore. L’accordo, riporta la Cnbc, ha un valore complessivo di circa 87 milioni di euro e potrebbe chiudersi già nelle prossime ore. Dal 1982 Nwf è un vero e proprio fiore all’occhiello inglese nella costruzione dei semiconduttori. ...

