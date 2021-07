Messina | soccorsa imbarcazione al largo di Monforte

(Di lunedì 5 luglio 2021) MILAZZO – Nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 18, gli specialisti nautici del nucleo navale dei Vigili del fuoco di Milazzo hanno ricevuto una richiesta di soccorso e sono intervenuti aldelle coste diMarina per soccorrere un’in panne. La barca, con tre persone a bordo, ha iniziato a imbarcare acqua e rischiava l’affondamento. I Vigili del fuoco, intervenuti con il gommone VF Sar22, dopo essersi accertati che nessuno a bordo dell’fosse in imminente pericolo, hanno assicurato il natante in prossimità della battigia e hanno poi contattato un vicino cantiere navale che ha assicurato ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Messina soccorsa

Stretto web

Il motore in avaria, il vento teso e le correnti contrarie sono quanto di peggio possa capitare ad una barca a vela ; ed è proprio quello che stava affrontando lo skipper di un'imbarcazione di 4 metri ...... dopo avere battuto violentemente la testa sull'asfalto, è statae trasportata al Policlinico, dove è deceduta in serata. La procura diha aperto un'inchiesta: indagato per omicidio ...Appena sbarcati nella struttura portuale, i migranti sono stati sottoposti al test del tampone molecolare anti Covid-19 e in seguito, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, ...Il direttore generale dell’Asp, Bernando Alagna, ha ufficializzato l’intervento da due milioni di euro per la riqualificazione ed il potenziamento del pronto soccorso di Milazzo. Il finanziamento era ...