"Madrid non va a dormire", Loredana Errore parla del nuovo singolo (Di lunedì 5 luglio 2021) "È un esplosione di estate, di voglia di ballare ma soprattutto di musica che, nonostante il Covid e le sue restrizioni, resta sempre il miracolo che ci tira su e che ci fa prendere respiro" Da venerdì 9 luglio sarà in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download "Madrid non va a dormire", il nuovo singolo di Loredana Errore estratto dall'ultimo album "C'é vita" (Playaudio di Azzurra Music). Da oggi, lunedì 5 luglio, il brano è disponibile in pre-save al seguente link: https://backl.ink/147436080.

