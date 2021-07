Luca Argentero e Cristina Marino festeggiano un mese di matrimonio (Di lunedì 5 luglio 2021) Il primo mese da coniugi per Cristina Marino e Luca Argentero che oggi festeggiano il loro anniversario Luca Argentero è un uomo innamoratissimo. Oggi, insieme alla sua Cristina Marino, festeggia un mese di matrimonio. I due, che hanno avuto Nina Speranza il 20 maggio di due anni fa, si sono sposati il 5 giugno in Umbria. Marito e moglie, lui 43 anni, lei 30, si sono detti sì a Città delle Pieve. Nozze che erano state annunciate già lo scorso marzo da Cristina, senza ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 5 luglio 2021) Il primoda coniugi perche oggiil loro anniversarioè un uomo innamoratissimo. Oggi, insieme alla sua, festeggia undi. I due, che hanno avuto Nina Speranza il 20 maggio di due anni fa, si sono sposati il 5 giugno in Umbria. Marito e moglie, lui 43 anni, lei 30, si sono detti sì a Città delle Pieve. Nozze che erano state annunciate già lo scorso marzo da, senza ...

