Love is in the Air Anticipazioni dal 5 al 9 luglio 2021: Eda e Serkan notte di passione in montagna! (Di lunedì 5 luglio 2021) Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 5 al 9 luglio 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana. Leggi su comingsoon (Di lunedì 5 luglio 2021) Scopriamo lee le Trame delle Puntate Inedite della Soapis in the Air in onda dal 5 al 9. Ecco ledelle puntate per la settimana.

Advertising

nearmymind : stasera c’è #TemptationIsland e questo vuol dire solo una cosa: cantare improvvisamente, totalmente a caso, durante… - blancheneige210 : RT @Micol_Manzo: Amazon ha selezionato 'The consequences of love' per la promozione di luglio. Per tutto il mese sarà disponibile a metà pr… - fearlvess : oggi mi perdo love is in the air sono già triste - ItsLucyEm : Love is in the air, trama turca: Erdem dice a tutti che la storia tra Eda e Serkan è finta - XyManiac : RT @ricocavallo_: Se non puoi dirlo in petali o in sorrisi o in onde del mare, taci ! #landescape #Canon #canonphotography @Love_the_natur… -