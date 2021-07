La lezione di Raffaella Carrà contro l’omofobia | «L’amore è fondamentale | tutti devono essere liberi» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 5 luglio 2021) Correva l’anno 2017., morta oggi all’età di 78 anni, era madrina del World Pride di Madrid e riceveva il World Pride Award per «il coraggio, l’energia e libertà» nella lotta alle discriminazioni di genere e. In occasione del ritiro del premio all’ambasciata italiana in Spagna, la regina della televisione italiana espresse gratitudine per il riconoscimento e tenne un breve discorso che sintetizza ancora oggi le ragioni del tanto amore che il pubblico provava per lei e del perché, nel corso degli anni, è divenuta un’icona e un punto di riferimento nel mondo Lgbtq+. June 26, 2017 La ...