La discesa dei contagi si è fermata | è cambiato qualcosa Battiston preoccupato | vaccini e Delta | cosa dicono i numeri

(Di lunedì 5 luglio 2021) Robertolancia l'allarme sul coronavirus: "Ladeisi è, è successoche ha arrestato il calo delle nuove infezioni da Covid. Lo dice la matematica del virus" Per il fisico nonché professore all'Università di Trento assistiamo a un fenomeno che non si vedeva da tempo. Secondo l'esperto raggiunto da Repubblica "per la prima volta da tre mesi ladei nuovi infetti si è arrestata. Per dodici settimane consecutive avevamo assistito a unacostante e inesorabile. La settimana che si è conclusa sabato, ...

Advertising

Open_gol : La discesa del numero dei nuovi infetti comincia a rallentare - N1926NA : RT @taoninoG: Continua inesorabile la discesa dei followerz di #ImenJane. Cambia mestiere Imen. Prova con la guida turistica. - Libero_official : 'La discesa dei contagi si è fermata, è cambiato qualcosa'. #Battiston preoccupato per la #varianteDelta… - taoninoG : Continua inesorabile la discesa dei followerz di #ImenJane. Cambia mestiere Imen. Prova con la guida turistica. - khamul2k12 : Pareva l'anno scorso che eravate lì a pregare che ci fosse la discesa dei 'barbari' milanesi a infestare le vostre… -

Ultime Notizie dalla rete : discesa dei

Il Manifesto

...Il miglior titolo del primo semestre 2021 o riparte subito al rialzo o è destinato a una... Il pannellovolumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile ...Una volta entrato in funzione il gruppo elettrogeno, è ripresa ladella funivia e i ... Uno sbalzo della tensione elettrica dalla rete ha provocato l'attivazionesistemi di sicurezza che ...La funivia del Faito in discesa dal Monte Faito verso la stazione Circum di Castellammare di Stabia è rimasta bloccata oltre un'ora, con 17 persone a bordo, a causa di un black out ...L'ultimo report scritto sul titolo Clabo si intitolava La corsa al rialzo non si è ancora conclusa, ma una pausa potrebbe essere molto salutare. Come da ...