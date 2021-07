Juve, ecco gli incedibili di Allegri. Giù le mani da quei 6... (Di lunedì 5 luglio 2021) Il "ballottaggio" con Donnarumma è durato pochissimo: Allegri ha scelto il polacco, poi l'ex numero 1 rossonero si è accordato col Psg. Nella prima settimana di giugno dal ritiro della Polonia era ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 5 luglio 2021) Il "ballottaggio" con Donnarumma è durato pochissimo:ha scelto il polacco, poi l'ex numero 1 rossonero si è accordato col Psg. Nella prima settimana di giugno dal ritiro della Polonia era ...

Advertising

sportli26181512 : Juve, ecco gli incedibili di Allegri. Giù le mani da quei 6...: Juve, ecco gli incedibili di Allegri. Giù le mani d… - diegorizieri : @MarcelloChirico Sono anch'io un fans della Juve da molti anni, vorrei comunicare una cosa alla società Fb Juventus… - ILOVEPACALCIO : #JuveStabia, #Novellino: «Passione e carica in questa avventura. Ecco i nostri obiettivi» - Ilovepalermocalcio - Kx73ejB : RT @_Morik92_: TJ - #Dybala tornerà in Italia l'11 luglio, ecco quando ci sarà l'incontro con la #Juve - Juventina_12_ : RT @_Morik92_: TJ - #Dybala tornerà in Italia l'11 luglio, ecco quando ci sarà l'incontro con la #Juve -