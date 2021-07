Joao Cancelo sposerà Daniela Machado | proposta di matrimonio da sogno del calciatore

(Di lunedì 5 luglio 2021) Unadicon tutti i crismi, quella cheha immaginato per quella che ormai si può definire futura moglie,. Lo scenario è quello di una spiaggia paradisiaca delle Maldive al tramonto, con lui pronto a inginocchiarsi per fare lae mettere al dito della compagna l’anello, mentre sullo sfondo prevale un’ambientazione esotica da. LadidiUno scenario perfetto per un sì che è puntualmente arrivato, ...

Peccato perderlo dopo un solo anno a Milano, un po' come era successo con. E ancora prima, ma sulla fascia mancina, con Roberto Carlos . Sperando che l'Inter non debba tornare a fare i ...Sotto di lui sono passati talenti come Guedes, Ruben Dias, Semedo, Bernardo Silva,, fino a Jovic: "Luka dà il meglio di sé accanto a un altro attaccante. Io lo facevo giocare in un 4 - 4 - 2 ...Lo scenario è quello di una spiaggia paradisiaca delle Maldive al tramonto, con lui pronto a inginocchiarsi per fare la proposta e mettere al dito ...I due - che hanno insieme una figlia, si chiama Alicia - hanno postato le foto della proposta e si sono messi in posa. "Ha detto sì", ha scritto lui. E lei ha confermato: "Ho detto sì".