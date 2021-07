In forma con la Star, Justine Mattera: «L’importante è farcela con le proprie gambe» (Di lunedì 5 luglio 2021) La raggiungiamo al telefono mentre il treno la sta portando da Bormio a Potenza, dove l’aspetta il set della seconda stagione della fiction Rai Imma Tataranni. Durante il viaggio Justine Mattera ci parla dell’amore per il Triathlon, del suo segreto per mantenersi in forma a 50 anni, dei figli (Vincent di 13 anni e Vivienne di 11), dell’esperienza contro il Covid, dell’autobiografia Just Me (Cairo editore) e del video realizzato per la nostra rubrica In forma con la Star, in cui mostra come eliminare l’effetto bye bye alle braccia. «A 50 anni molte donne hanno questo problemino», ci dice l’attrice, showgirl americana ed ex sosia di Marylin Monroe.Perché ha scelto di mostrarci proprio questo esercizio?«A una certa età è uno dei problemi più comuni delle donne: la zona del tricipite inizia ad essere cadente e allora, con all’aiuto dell’ex ballerina Valentina Crippa, mostriamo degli esercizi semplici per tonificare la zona, così da non preoccuparci se abbiamo voglia di mettere una maglietta mezza manica o applaudire», sorride. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 luglio 2021) La raggiungiamo al telefono mentre il treno la sta portando da Bormio a Potenza, dove l’aspetta il set della seconda stagione della fiction Rai Imma Tataranni. Durante il viaggio Justine Mattera ci parla dell’amore per il Triathlon, del suo segreto per mantenersi in forma a 50 anni, dei figli (Vincent di 13 anni e Vivienne di 11), dell’esperienza contro il Covid, dell’autobiografia Just Me (Cairo editore) e del video realizzato per la nostra rubrica In forma con la Star, in cui mostra come eliminare l’effetto bye bye alle braccia. «A 50 anni molte donne hanno questo problemino», ci dice l’attrice, showgirl americana ed ex sosia di Marylin Monroe.Perché ha scelto di mostrarci proprio questo esercizio?«A una certa età è uno dei problemi più comuni delle donne: la zona del tricipite inizia ad essere cadente e allora, con all’aiuto dell’ex ballerina Valentina Crippa, mostriamo degli esercizi semplici per tonificare la zona, così da non preoccuparci se abbiamo voglia di mettere una maglietta mezza manica o applaudire», sorride.

Advertising

FratellidItalia : ?? 'Nel Governo Draghi c'è una grande ipocrisia sui temi della lotta all'omofobia. Partiamo dall'annullare ogni form… - Azione_it : Laurearsi in Italia non può essere una questione di eredità. È necessario invertire la rotta per ridurre il gap con… - Pontifex_it : Il prossimo Incontro Mondiale delle Famiglie con il tema L’amore familiare: vocazione e via di santità, assumerà un… - GabrieleMarroni : RT @realUmbertoLM: Giorgia Meloni: 'Presenterò un atto in Parlamento per chiedere di annullare ogni forma di accordo commerciale con le naz… - Domenic20508867 : RT @FratellidItalia: ?? 'Nel Governo Draghi c'è una grande ipocrisia sui temi della lotta all'omofobia. Partiamo dall'annullare ogni forma d… -