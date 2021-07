Imen Jane, l'influencer nella bufera per la frase alla commessa: 'Tre euro all'ora? Studia, così guadagni di più' (Di lunedì 5 luglio 2021) di nuovo nella bufera. L'influencer, 'esperta' di economia, è stata fortemente criticata sui social per una storia Instagram in cui se la prende con una commessa 'colpevole' di non conoscere la storia ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 luglio 2021) di nuovo. L', 'esperta' di economia, è stata fortemente criticata sui social per una storia Instagram in cui se la prende con una'colpevole' di non conoscere la storia ...

FranAltomare : Imen Jane che consiglia di studiare. Niente, fa già ridere così. - Davide : Erano anni che non vedevo un personaggio così vanziniano come l’amica di Imen Jane a Palermo - x_juanstylvato5 : RT @deidesk: Imen Jane e Francesca Mapelli si scusano per essere delle classiste spocchiose con mentalità da colonialiste verso il Sud Ital… - ujkivetmuar : RT @Iperborea_: Le scuse di Imen Jane un po' come le scrambled eggs: puoi usare tanti giri di parole, tanti fronzoli, inserire anglicismi p… - mirai_rakko : RT @musboo: Imen Jane ha tolto la foto con il CEO di Illy caffè dopo essere stata sbugiardata sulla finta collaborazione con Illy. https://… -