Galliani: “Caso Salernitana? Nessun ricorso del Monza, toccherebbe al Benevento” (Di lunedì 5 luglio 2021) L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani è intervenuto in occasione della presentazione di Giovanni Stroppa, nuovo allenatore del club. In merito ad un possibile ripescaggio in Serie A, Galliani ha detto: “Nessuno ricorso da parte nostra. Auguriamo alla Salernitana di mantenere la Serie A, ma se così non fosse toccherebbe al Benevento. Non abbiamo mai pensato a fare un ricorso, che avremmo perso in partenza. Le regole sono chiare e non abbiamo intenzione di fare cose avventate“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) L’amministratore delegato delAdrianoè intervenuto in occasione della presentazione di Giovanni Stroppa, nuovo allenatore del club. In merito ad un possibile ripescaggio in Serie A,ha detto: “da parte nostra. Auguriamo alladi mantenere la Serie A, ma se così non fosseal. Non abbiamo mai pensato a fare un, che avremmo perso in partenza. Le regole sono chiare e non abbiamo intenzione di fare cose avventate“. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Monza, #Galliani: “Caso Salernitana? Nessun ricorso da parte nostra, nel caso toccherebbe al Benevento” - ottopagine : Galliani e il caso Salernitana: 'Non ci siamo mossi perché tocca al Benevento' #Benevento - Prisco23934474 : @FrankRN10 @mas_scarpino @battitomilan7 Tifi il Milan, hai avuto Galliani in FIGC e che raccattava parametri a zero… - PierangeloFlor1 : L’unica riserva che ho per James è che sarebbe un’operazione alla Galliani, però sono troppo una groupie del colomb… - Peppe3112_ : @MarcoKappa11 Certo, la differenza è che Galliani prendeva solo profili del genere...mentre nel caso attuale rappre… -