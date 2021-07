Flavio Insinna, pace fatta con Antonio Ricci? Le parole del conduttore (Di lunedì 5 luglio 2021) Flavio Insinna in un ‘intervista per “Il Corriere della Sera” ha parlato per la prima volta del litigio che aveva avuto in passato con Antonio Ricci: ecco che cosa ha detto. Flavio Insinna è al centro dell’attenzione dopo le sue recenti dichiarazioni al “Corriere della Sera”. Il noto conduttore di Rai 1 ha parlato anche di un suo vecchio litigio con il creatore di “Striscia la Notizia” Antonio Ricci. L’episodio risale ormai a quattro anni fa. Era il 2017 quando Antonio Ricci, ... Leggi su formatonews (Di lunedì 5 luglio 2021)in un ‘intervista per “Il Corriere della Sera” ha parlato per la prima volta del litigio che aveva avuto in passato con: ecco che cosa ha detto.è al centro dell’attenzione dopo le sue recenti dichiarazioni al “Corriere della Sera”. Il notodi Rai 1 ha parlato anche di un suo vecchio litigio con il creatore di “Striscia la Notizia”. L’episodio risale ormai a quattro anni fa. Era il 2017 quando, ...

