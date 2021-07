Droga a Pozzuoli, la GdF sequestra stupefacenti per 250mila euro (Di lunedì 5 luglio 2021) Droga a Pozzuoli, le Guardia di Finanza sblocca uno piazza di spaccio organizzata in casa: arrestati 3 spacciatori a Marano con 11mila euro Getty ImagesLa Guardia di Finanza di Pozzuoli e di Giugliano ha sequestrato 20 chilogrammi tra hashish e marijuana, una quantità che avrebbe potuto far fruttare ben 250mila euro e “solo” 11mila sono stati trovati addosso a tre spacciatori arrestati a Marano, nel Napoletano. Sono i risultati dell’operazione delle fiamme gialle flegree, in collaborazione con l’unità cinofila di Capodichino, che avevano notato un gran ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 5 luglio 2021), le Guardia di Finanza sblocca uno piazza di spaccio organizzata in casa: arrestati 3 spacciatori a Marano con 11milaGetty ImagesLa Guardia di Finanza die di Giugliano hato 20 chilogrammi tra hashish e marijuana, una quantità che avrebbe potuto far fruttare bene “solo” 11mila sono stati trovati addosso a tre spacciatori arrestati a Marano, nel Napoletano. Sono i risultati dell’operazione delle fiamme gialle flegree, in collaborazione con l’unità cinofila di Capodichino, che avevano notato un gran ...

