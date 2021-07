Dead by Daylight celebra il quinto anniversario battendo il suo record di giocatori simultanei su PC (Di lunedì 5 luglio 2021) Dead by Daylight ha raggiunto un nuovo record di oltre 100.000 giocatori simultanei su PC durante le celebrazioni del quinto anniversario. Il nuovo record, che ha coinciso con uno sconto del 40% su Steam e il recente lancio di una serie di gadget a tema Resident Evil, tra cui nuove skin e un nuovo killer, ha visto 105.093 giocatori su Steam contemporaneamente, secondo SteamDB. Il traguardo arriva anche nello stesso momento in cui il gioco horror asimmetrico, sviluppato da Behavior Interactive, organizza un evento a tempo ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 luglio 2021)byha raggiunto un nuovodi oltre 100.000su PC durante lezioni del. Il nuovo, che ha coinciso con uno sconto del 40% su Steam e il recente lancio di una serie di gadget a tema Resident Evil, tra cui nuove skin e un nuovo killer, ha visto 105.093su Steam contemporaneamente, secondo SteamDB. Il traguardo arriva anche nello stesso momento in cui il gioco horror asimmetrico, sviluppato da Behavior Interactive, organizza un evento a tempo ...

