Ddl Zan, Salvini: «Via l'ideologia gender, entro domani testo condiviso» (Di lunedì 5 luglio 2021) Il leader della Lega lancia un appello ai partiti proponendo la modifica degli articoli 1, 4 e 7. Renzi: «Meglio un compromesso che nessuna legge» Il leader della Lega Matteo Salvini lancia un appello ai partiti per modificare il disegno di legge Zan contro l'omotransfobia e approvarlo in tempi brevi. «Accogliamo l'invito della Santa Sede, troviamoci entro domani e condividiamo insieme un testo che aumenti le pene per chi discrimina o aggredisce due ragazzi o due ragazze che si amano, la libertà di amare è sacra. Se da ddl Zan togliamo l'ideologia, il coinvolgimento ...

