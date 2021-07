Covid oggi Lazio, 83 contagi e 5 morti. A Roma 56 casi (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono 83 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 5 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati 5 morti. A Roma segnalati 56 casi. “oggi nel Lazio, su oltre 5mila tamponi (-879) e oltre 4mila antigenici per un totale di oltre 9mila test, si registrano 83 nuovi casi positivi e 5 decessi (+3)”, dice l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. “I ricoverati sono 155, i guariti sono 71, le terapie intensive sono 36 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,5%, ma se consideriamo anche gli antigenici la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono 83 ida coronavirus nel, 5 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati 5. Asegnalati 56. “nel, su oltre 5mila tamponi (-879) e oltre 4mila antigenici per un totale di oltre 9mila test, si registrano 83 nuovipositivi e 5 decessi (+3)”, dice l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. “I ricoverati sono 155, i guariti sono 71, le terapie intensive sono 36 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,5%, ma se consideriamo anche gli antigenici la ...

