Covid Gran Bretagna, verso stop restrizioni: oggi parla Johnson (Di lunedì 5 luglio 2021) In Gran Bretagna si va verso lo stop alle restrizioni anti Covid, nonostante l'aumento dei contagi a causa del diffondersi della variante indiana. Cresce l'attesa nel Regno Unito per le dichiarazioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021) Insi valoalleanti, nonostante l'aumento dei contagi a causa del diffondersi della variante indiana. Cresce l'attesa nel Regno Unito per le dichiarazioni ...

Advertising

Tg3web : Focolaio sull'isola di Maiorca con almeno 700 studenti contagiati ad un concerto, tremila in quarantena. Dalla Gran… - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: In #Uk si va verso lo stop alle ultime restrizioni covid, nonostante la #VarianteDelta - Marcopetsichini : RT @Agenzia_Ansa: Con la variante Delta che dilaga tra i giovani non vaccinati e gli adulti parzialmente vaccinati, la Gran Bretagna dovre… - HSkelsen : RT @Adnkronos: In #Uk si va verso lo stop alle ultime restrizioni covid, nonostante la #VarianteDelta - italiaserait : Covid Gran Bretagna, verso stop restrizioni: oggi parla Johnson -