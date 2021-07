Capri, invasione di barche anche nelle aree vietate: la denuncia (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCentinaia e centinaia di natanti affollano ed invadono le insenature dell’isola di Capri, anche nelle zone vietate. È l’allarmo lanciato dai cittadini e segnalato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. “La situazione è grave e va posto un freno, per questo abbiamo richiesto maggiori e più severi controlli da parte della guardia costiera e anche della guardia di finanza. L’invasione di barche senza regole e senza controlli che invadono in modo selvaggio il mare del nostro golfo anche li dove è ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCentinaia e centinaia di natanti affollano ed invadono le insenature dell’isola dizone. È l’allarmo lanciato dai cittadini e segnalato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. “La situazione è grave e va posto un freno, per questo abbiamo richiesto maggiori e più severi controlli da parte della guardia costiera edella guardia di finanza. L’disenza regole e senza controlli che invadono in modo selvaggio il mare del nostro golfoli dove è ...

