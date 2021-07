Bassetti: “Su lockdown non vaccinati insultato e minacciato” (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo le affermazioni in merito a un eventuale nuovo lockdown per i non vaccinati, “mi hanno massacrato con insulti e minacce, altro che scorta! Devo averne due di macchine di scorta, adesso”. Così Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, commenta le reazioni social a quanto da lui affermato giorni fa all’Adnkronos Salute. “Hanno bersagliato unicamente me accusandomi di istigare all’odio. Ma che istigo all’odio! Io ho semplicemente detto che oggi non parlerei di lockdown perché è prematuro e troppo allarmistico, ma ho detto una cosa logica: se dovrà esserci un ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo le affermazioni in merito a un eventuale nuovoper i non, “mi hanno massacrato con insulti e minacce, altro che scorta! Devo averne due di macchine di scorta, adesso”. Così Matteo, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, commenta le reazioni social a quanto da lui affermato giorni fa all’Adnkronos Salute. “Hanno bersagliato unicamente me accusandomi di istigare all’odio. Ma che istigo all’odio! Io ho semplicemente detto che oggi non parlerei diperché è prematuro e troppo allarmistico, ma ho detto una cosa logica: se dovrà esserci un ...

