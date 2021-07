Basket: America scopre Mannion, 'Red Mamba' azzurro. Il suo allenatore Kerr sarà in panchina con gli Usa a Tokyo (Di lunedì 5 luglio 2021) Steve Kerr, il play biondo che ispirava Michael Jordan ai tempi, alle olimpiadi di Tokyo siederà accanto a un monumento come Gregg Popovich, come suo assistente alla guida della nazionale Usa piena di ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021) Steve, il play biondo che ispirava Michael Jordan ai tempi, alle olimpiadi disiederà accanto a un monumento come Gregg Popovich, come suo assistente alla guida della nazionale Usa piena di ...

Advertising

BSM96285 : @TheCalippOne @stocazzo In america prendono come esempio un giocatore di basket (kd) che è stato fermo 18 mesi ahwuuahahrjskakjajskjdjshah - simo9977 : @khaledbauomy Insomma, sei dentro a parlare dell'Europeo per Nazioni e della Copa America, e qualcuno entra e dice… - senzasinistra : @Albe_1964 @claudiovelardi No sono tornati a farlo squadre di baseball calcio e basket dopo assassinio George Flo… - senzasinistra : @claudiovelardi Non e’ cosi. Il giocatore di calcio americano che ha fatto per primo questo gesto dopo uccisione… -