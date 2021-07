Ancora alta tensione su ddl Zan all' esame del Senato

(Di lunedì 5 luglio 2021) AGI - Restalaalsul ddl Zan, mentre dal leader della Lega, Matteo Salvini, arriva un appello ai partiti: "Accogliamo l'invito della Santa Sede, troviamoci entro domani e condividiamo insieme un testo che aumenti le pene per chi discrimina o aggredisce due ragazzi o due ragazze che si amano, la libertà di amare è sacra. Se dal ddl Zan togliamo l'ideologia, il coinvolgimento dei bambini e l'attacco alla libertà di pensiero, intervenendo sugli articoli 1, 4 e 7, finalmente si smette di litigare e si approva una norma di protezione e civiltà. Se il Pd invece rifiuterà ascolto e dialogo, invocati anche da tante ...

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

