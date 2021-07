A Ventimiglia tra i migranti che tentano di passare il confine | “I trafficanti chiedono sempre più soldi E le donne subiscono abusi e violenze”

(Di lunedì 5 luglio 2021) Quella che fino a qualche anno fa sembrava solo un’organizzazione per l’emergenza, a sei anni dalla sospensione di Schengen e della libera circolazione deiverso la frontiera francese, è diventata una struttura solida ed efficace. Il business è quello della tratta dellee dei passaggi a pagamento della frontiera. Vittime di questo giro d’affari basato sulla disperazione sononella maggior parte dei casi regolarmente presenti sul in Italia, ma impossibilitati a muoversi in altri stati europei dalle norme che regolano l’immigrazione. Ai controlli che la polizia francese effettua ale su tutti ...

Advertising

RegLiguria : ? Inaugurato oggi a #Ventimiglia il nuovo porto Cala del Forte alla presenza del principe Alberto di Monaco, un'occ… - TrafficoA : A10 - Savona-Albisola - Coda A10 genova-Savona-ventimiglia Coda di 1 km tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per l... - TrafficoA : A10 - Savona-Albisola - Scorta Veicoli A10 genova-Savona-ventimiglia Scorta veicoli tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Al... - TrafficoA : A10 - Genova Pegli-Voltri - Coda A10 genova-Savona-ventimiglia Coda di 2 km tra Genova Pegli e Bivio A10/A26 Trafori per lavori - TrafficoA : A10 - Celle Ligure-Savona - Coda A10 genova-Savona-ventimiglia Coda di 2 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savo... -

Ultime Notizie dalla rete : Ventimiglia tra

Il Fatto Quotidiano

Sulla A10 Genova - Savona -coda di 2 kmCelle Ligure e il Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori eGenova Pegli e il Bivio A10/A26 Trafori , entrambe in direzione di ...La Sanremo della Belle Époque: visita guidata alla Sanremo della Belle Époqueville e giardini ... Teatro Ariston15.00 . Giro dei Santuari dipassando dalla frazione ...Inaugurato ufficialmente Cala del Forte, il nuovo porto turistico di Ventimiglia di proprietà di Monaco Ports. L’evento ha visto la presenza di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco accolto in banch ...Continuano i disagi sulle autostrade liguri anche in questa giornata di lunedì 5 luglio. Da segnalare sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (km 133.6) coda per traffico intenso lungo il tratto tra Genova ...