Wimbledon 2021, oggi non si gioca. Ma dal 2022 addio alla “Middle Sunday” (Di domenica 4 luglio 2021) Le tradizioni sono fatte per essere rispettate. Ma in qualche caso, arriva il momento di rinnovarsi e di creare qualcosa di nuovo, per venire incontro a delle nuove esigenze. Quello che stiamo vivendo oggi è un giorno storico per Wimbledon: è l’ultima volta che si terrà il Middle Sunday, le ventiquattro ore di riposo tra prima e seconda settimana che precedono il ‘manic Monday’ in cui di norma si disputano tutte le partite degli ottavi di finale. Come annunciato ad aprile, nel 2022 la prima domenica del torneo diventerà un giorno ‘come un altro’ e non più un momento di riposo dove potersi caricare in vista ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) Le tradizioni sono fatte per essere rispettate. Ma in qualche caso, arriva il momento di rinnovarsi e di creare qualcosa di nuovo, per venire incontro a delle nuove esigenze. Quello che stiamo vivendoè un giorno storico per: è l’ultima volta che si terrà il, le ventiquattro ore di riposo tra prima e seconda settimana che precedono il ‘manic Monday’ in cui di norma si disputano tutte le partite degli ottavi di finale. Come annunciato ad aprile, nella prima domenica del torneo diventerà un giorno ‘come un altro’ e non più un momento di riposo dove potersi caricare in vista ...

