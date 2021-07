Uomini e Donne, ex corteggiatore si lancia nel mondo della musica: è uscita la sua hit (Di domenica 4 luglio 2021) Ex corteggiatore di Uomini e Donne dopo l’esperienza vissuta nel talk show di Mediaset ha deciso di lanciarsi nel mondo della musica: vediamo chi è Dopo l’esperienza vissuta a Uomini e Donne nel 2019, l’ex corteggiatore romano, Alessio Campoli, ha deciso di lanciarsi nel mondo della musica coltivando una passione che ha sempre avuto. Campoli L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 4 luglio 2021) Exdidopo l’esperienza vissuta nel talk show di Mediaset ha deciso dirsi nel: vediamo chi è Dopo l’esperienza vissuta anel 2019, l’exromano, Alessio Campoli, ha deciso dirsi nelcoltivando una passione che ha sempre avuto. Campoli L'articolo proviene da Inews.it.

