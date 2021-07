Turni estenuanti e minacce | arresti in ditta autotrasporto

(Di domenica 4 luglio 2021) Sfruttamento del lavoro aggravato da: è il reato che ha messo nei guai i responsabili di unadidel Savonese. Tre le persone finite aglidomiciliari e per altre due ...

Secondo gli investigatori, "con l'aggravante della minaccia e della pressione psicologica, costringevano i propri dipendenti ad effettuaredi lavoro, oltre gli orari consentiti e ...Savona. Sfruttava i suoi dipendenti con, ingiustificate decurtazioni stipendiali o mancate retribuzioni in caso di rifiuto a effettuare determinati trasporti. E' questa la verità che si stava consumando all'interno di una ...SAVONA - Turni di lavoro estenuanti, ingiustificate decurtazioni dello stipendio, minacce e continue pressioni psicologiche. L’indagine della polizia stradale di Savona, in collaborazione con l’Ispett ...Sfruttamento del lavoro aggravato da minacce: è il reato che ha messo nei guai i responsabili di una ditta di autotrasporto del Savonese. Tre le persone finite agli arresti domiciliari e per altre due ...