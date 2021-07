Traffico Roma del 04-07-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 luglio 2021) Luceverdedalla redazione e buon pomeriggio e ben trovati a questo appuntamento da Simone Cerchiara il ritardo le corse della ferrovia-lido a seguito di un guasto che ha coinvolto due treni circolazione rallentata frequenza delle corse ogni 20 minuti circa per chi si muove con la termini-centocelle possibili disagi in questo caso da poco ho risolto un guasto corse in via di normalizzazione Per quanto riguarda ilnon ci sono al momento particolari disagi di rilievo Tuttavia sul viale Trastevere un incidente e potrebbe provocare rallentamenti ti tratta di un incidente all’altezza della viale Saffi in direzione dei ...