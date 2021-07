Spinazzola, l'operazione al tendine d'Achille lunedì. Con lui in Finlandia anche la moglie Miriam (Di domenica 4 luglio 2021) L’esterno della Nazionale è arrivato all’ospedale di Turku, dove sarà operato dal professor Orava, accompagnato dal medico sociale della Roma Manara e dalla moglie Miriam Leggi su corriere (Di domenica 4 luglio 2021) L’esterno della Nazionale è arrivato all’ospedale di Turku, dove sarà operato dal professor Orava, accompagnato dal medico sociale della Roma Manara e dalla

Advertising

Adnkronos : #Spinazzola va in Finlandia per sottoporsi a operazione dopo #infortunio. - sportmediaset : Roma, #Spinazzola vola in Finlandia per l'operazione al tendine d'Achille. #SportMediaset - TuttoMercatoWeb : ?? #Spinazzola in partenza per la Finlandia per l'operazione al tendine d'Achille ?? @dariomarchetti7 - spaziocalcio : Per Leonardo #Spinazzola domani arriverà l'intervento chirurgico dopo l'infortunio a #EURO2020 - sava_no : RT @Adnkronos: #Spinazzola va in Finlandia per sottoporsi a operazione dopo #infortunio. -