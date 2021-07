Parolo | il saluto alla Lazio via social | “Grazie per avermi spinto a dare tutto me stesso”

(Di domenica 4 luglio 2021) Marcodopo sette anni si separa d. Il centrocampista classe ’85, arrivato dal Parma nel 2014, è rimasto svincolato al termine di quest’ultima stagione. Tramite il suo profilo Instagram personale, il messaggio di ringraziamento per il tempo trascorso nella squadra capitolina: “La mia gratitudine va al mondo biancoceleste .tifosi laziali, gente di passioni, mi avete fatto innamorare della maglia, spronando, esaltando, criticando e qualche volta anche insultando, ma sempre nel rispetto. mi avetemeal ...

: "Voglio continuare a giocare"arrivò nella capitale l'estate del 2014 , dopo i mondiali brasiliani giocati con la maglia della nazionale. Con la Lazio ha collezionato 265 presenze con ...Ildialla Lazio Nella Laziosi è affermato anche nel calcio europeo, giocando in Europa League e in Champions , e su scala intercontinentale, vestendo la maglia della Nazionale ...Marco Parolo lascia la Lazio e saluta la tifoseria biancoceleste con un lungo post sui social network. Il centrocampista di Gallarate ha visto il suo contratto scadere il 30 giugno e non essendo arriv ...Con un saluto sui suoi canali social, Marco Parolo ha detto addio alla Lazio dopo sette anni Dopo sette anni, Marco Parolo lascia la Lazio, data la scadenza del suo contratto arrivata lo scorso 30 giu ...