Advertising

motosprint : MXGP d'Italia: vince #Herlings, #Cairoli sul podio ?? - CROSSPRENSA : MXGP ITALIA: MAGGIORA EN VIDEO! - corsedimoto : VIDEO MXGP MAGGIORA - Le immagini del GP Italia Motocross, Tony #Cairoli ha sfiorato un'altra impresa. Il ritorno v… - Gusymx : Final Mx 2 en Italia Podio 1. Mattia Guadagnini / KTM 2. Maxime Renaux / Yamaha 3. Jago Geerts / Yamaha. #mxzone… - dinoadduci : GP Italia, podio Cairoli: e la vetta del Mondiale è a -19. Rivelazione Guadagnini! -

Ultime Notizie dalla rete : MXGP Italia

Il Gran Premio d'2021 è in archivio ed è stato Jeffrey Herlings ad aggiudicarselo vincendo la seconda frazione sotto il diluvio. La pioggia che aveva iniziato a cadere durante le celebrazioni per la ...... siamo solo all'inizio della stagione 2021, ma davvero oggi conta tutto. Segnaliamo allora che al termine di gara 1 del Gp d'2021, leader della classifica rimane ancora Tim Gajser, ora ...Il Gran Premio d’Italia MXGP 2021 è in archivio ed è stato Jeffrey Herlings ad aggiudicarselo vincendo la seconda frazione sotto il diluvio. La pioggia che aveva iniziato a cadere durante le celebrazi ...Il nove volte campione del mondo chiude terzo il GP Italia vinto da Herlings e si porta a soli 19 punti dalla vetta della classifica. In MX2 il giovane azzurro Mattia Guadagnini trionfa ed è il nuovo ...